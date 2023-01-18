  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkler yaptı! Sipariş yağıyor! Resmen Türkiye'yi tercih ettiler: Dronlar, zırhlı araçlar, savaş uçakları...

Putin'den kritik ekonomi hamlesi

Kirli tehditler yeniden gündeme taşıdı... Selçuk Bayraktar iftiracılara böyle isyan etti

Azerbaycan'dan Rusya'ya: İddialar asılsız

F-35 Blok 4'lerin özellikleri netleşiyor! Türkiye'den sıra dışı hamleler: Denge bozulmaya başladı

AK Partili isim duyurdu: EYT'liler maaşlarını bu tarihte alacak

Elmas kadar değerli kömür kullanımı AB'de geçen yıl yüzde 6'dan fazla arttı! Dünya fosil yakıtta zirvede

ABD'de Cumhuriyetçi aday gözaltına alındı! İşte yapılan suçlama

İş patlaması yaşanacak! Bir fiyat sabitleme kararı daha

Türkiye'den İsveç'e tepki: Kimse bizi kandırmaya çalışmasın
Ekonomi Yeni parakende düzenlemesi komisyonda kabul edildi
Ekonomi

Yeni parakende düzenlemesi komisyonda kabul edildi

Piyasada haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi, Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulacak tarım ve gıda ürünleri için küçük işletmelere 30 gün içinde ödeme yapılacak. Zamanında yapılmayan ödemeler için idari para cezaları uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 00:17:00 -
Yeni parakende düzenlemesi komisyonda kabul edildi

Perakende Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapan teklifle üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmeler arasındaki haksız rekabetin çerçevesi yeniden çiziliyor.

Perakende ticarette "haksız ticari uygulama" kavramı tanımlanacak. Kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa maliyeti yansıtmak, herhangi bir kişiden mal almaya zorlamak, sözleşme dışı prim ve bedel talep etmek "haksız ticari uygulama" olarak düzenlenecek.

Piyasada haksız rekabet engellenecek

Teklifle ödeme süreleri, işletmelerin büyüklüğüne göre belirlenecek.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulacak tarım ve gıda ürünleri için küçük işletmelere 30 gün içinde ödeme yapılacak. Zamanında yapılmayan ödemeler için idari para cezaları uygulanacak.

Toptancı hallerindeki kiralamalara düzenleme

Toptancı hallerindeki kiralama hakkı 12 yıldan 18 yıla çıkarılacak.

Ayrıca lisanslı depo işletmecilerine verilen lisansların geçerlilik süresi de 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak.

AVM'lerde ortak giderler yeniden belirlenecek

Alışveriş merkezlerinin ortak kullanım alanlarındaki elektrik, su, doğal gaz, güvenlik ve temizlik harcamaları ortak gider sayılacak.

İşletmelerden yalnızca bu giderler için katılım payı tahsil edilecek. Reklam, pazarlama ve danışmanlık harcamalarından ise bedel talep edilemeyecek.

Kaynak: AA

Perakende satış hacmi yükseldi
Perakende satış hacmi yükseldi

Ekonomi

Perakende satış hacmi yükseldi

Ticaret Bakanlığı'ndan perakende satış kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan perakende satış kararı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan perakende satış kararı

İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 9,65 arttı
İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 9,65 arttı

Ekonomi

İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 9,65 arttı

Toyota'dan perakende ve filoda tarihi satışlar
Toyota'dan perakende ve filoda tarihi satışlar

Otomotiv

Toyota'dan perakende ve filoda tarihi satışlar

Egeli perakendecilerde “KDV indirimi” hazırlığı
Egeli perakendecilerde “KDV indirimi” hazırlığı

Ekonomi

Egeli perakendecilerde “KDV indirimi” hazırlığı

İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle perakende satışlarda sert düşüş!
İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle perakende satışlarda sert düşüş!

Avrupa

İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle perakende satışlarda sert düşüş!

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda perakende ticaret sektörü ilk sırada
Tüketici hakem heyetlerine başvurularda perakende ticaret sektörü ilk sırada

Ekonomi

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda perakende ticaret sektörü ilk sırada

Hızlı tüketim ürünleri perakendesi yüzde 85 büyüdü
Hızlı tüketim ürünleri perakendesi yüzde 85 büyüdü

Gıda

Hızlı tüketim ürünleri perakendesi yüzde 85 büyüdü

CarrefourSA balık perakendeciliğinde yüzde 120 büyüdü
CarrefourSA balık perakendeciliğinde yüzde 120 büyüdü

Ekonomi

CarrefourSA balık perakendeciliğinde yüzde 120 büyüdü

Türkiye Perakendeciler Federasyonu zam yapmayacak
Türkiye Perakendeciler Federasyonu zam yapmayacak

Ekonomi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu zam yapmayacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23