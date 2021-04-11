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Teknoloji Yeni özellikleriyle mesajlaşma deneyimine fark katıyor
Teknoloji

Yeni özellikleriyle mesajlaşma deneyimine fark katıyor

Rakip uygulamalardan çok önce hayata geçirdiği yenilikçi özellikleriyle dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kişinin tercihi olan BiP, kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda geliştirilmeye devam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 12:08:00 -
Yeni özellikleriyle mesajlaşma deneyimine fark katıyor

Uygulamaya eklenen yeni özellikler sayesinde kullanıcılar, sohbetlerini arşivleyebiliyor, önemli kişi ya da grupları sohbet ekranında sabitleyebiliyor, mesajlarının yazı tipini istedikleri gibi değiştirebiliyor.

77 milyonu aştı

Dünya çapında indirilme sayısı 77 milyonu aşan iletişim ve yaşam platformu BiP’e mesaj arşivleme, gruplarda 1000 kişiye kadar kişi destekleme ve önemli kişi ya da grupları sohbet ekranında sabitleme gibi yeni özellikler de eklendi. Ayrıca BiP, artık mesaj göndermeden önce üzerine tıklayarak yazı tipini; kalın, italik, altı çizili ve üstü çizili olarak değiştirme imkânı da sunuyor.

192 ülke kullanıyor

BiP’i geliştirirken kullanıcılardan gelen tüm talepleri dikkate aldıklarının altını çizen BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı şunları söyledi: “Dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip global bir uygulama olarak, rakiplerimizden yıllarca önce hayata geçirdiğimiz yenilikçi özelliklerimiz sayesinde dünya genelinde en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biriyiz. Teknolojik gücümüzün yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politikamız ile de takdir topluyoruz. AppStore ve Google Play mağazalarındaki yüksek memnuniyet puanlarımız ve aldığımız pozitif yorumlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Yenilikler sürecek

Kullanıcılarımızın isteği üzerine, birçok yeni özelliği daha hayata geçirdik. Çok yakın bir zamanda ise diğer uygulamalardan sohbet ve grupları taşıyabilmeyi, 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşmedeki kişi sayısını artırmayı ve durum özelliğini de hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

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