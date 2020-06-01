  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yeni normal başladı, Bursa’da trafik kilitlendi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi korona virüsle mücadelede 1 Haziran itibariyle hayat normalleşmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:39:34 -
Yeni normal başladı, Bursa’da trafik kilitlendi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi korona virüsle mücadelede 1 Haziran itibariyle hayat normalleşmeye başladı. Bursa’da da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen esnaf ve çalışanlar toplu taşıma yerine kendi otomobillerini tercih edince Acemler Kavşağı durma noktasına geldi. Bursa İzmir karayolundaki en önemli kesişme noktası olan Acemler Kavşağı günde 210 binden fazla aracın geçişiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen araç sayısını sollamıştı.


Bursa’da korona virüs tedbirlerinde uygulanan kısıtlamanın ardından hayat normale döndü. İşe gitmek için toplu ulaşımı kullanmayan Bursalılar kendi araçlarının direksiyonuna geçince trafik adeta durma noktasına geldi. Günde 210 binden fazla aracın geçtiği ve bu özelliğiyle Boğaziçi Köprüsü’nden bile daha yükü olan Acemler Kavşağı’nda trafik adeta durma noktasına geldi.


Hem Mudanya hem de İzmir yönünde Acemler’de kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, vatandaşlar 15-20 dakika gecikmeli de olsa işlerine ulaştılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı