Yeni Nokia 6300 ve Nokia 8000 tanıtıldı! İşte özellikleri

HMD Global, yeni akıllı telefon modelleri Nokia 6300 4G ve Nokia 8000 4G'yi duyurdu. Tuşlu yeni akıllı telefon modelleri, 4G bağlantı desteğiyle geldi. İşte yeni telefonların özellikleri...

Nokia 6300 4G, 2,4 inç büyüklüğünde QVGA ekranıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Qualcomm Snapdragon 210 işlemcisinden güç alan telefon, kullanıcılara 512 MB RAM sunuyor. VGA arka kamera ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunan telefonda MicroSD kart girişi, FM Radyo, LTE Cat 4, Wi-Fi, Bluetooth, A-GPS ve çift nano SIM gibi özellikler de bulunuyor. Yeni Nokia 6300 4G'nin batarya kapasitesi ise 1.500 mAh olarak açıklandı.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 210 işlemcisinden Nokia 8000 4G ise tasarım açısından 6300 4G'ye oldukça benziyor. Kullanıcılara 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanı sunan Nokia 8000 4G'de 1.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Nokia 6300 4G'nin satış fiyatı 49 Euro, 8000 4G'nin satış fiyatı ise 79 Euro olarak belirlendi.