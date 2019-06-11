Yeni nesil yazılım geliştirme yöntemleri DevOps'ta tartışılacak

ANKARA (AA) - Kamu Bilişim Derneğince (KBD) düzenlenen "Bilişim Yönetiminde Yeni Kültür: DevOps" konferansı yarın Ankara'da yapılacak.

KBD Yönetim Kurulu Üyesi Yenal Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansta DevOps'un ne olduğundan yeni nesil yazılım geliştirme yöntemlerine kadar pek çok konunun tartışılacağını söyledi.

Kamu kurumlarının, bilişim teknolojilerinden en fazla etkilenen kurumlar olduğunu belirten Arslan, bu kurumların bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanmasıyla kamu hizmetlerinin kalitesinin arttığını ve çeşitlendiğini dile getirdi.

Arslan, e-hizmetlerin vatandaşa çok büyük kolaylıkların sağlamasının yanı sıra ciddi ekonomik kazanımlara da neden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bununla beraber yazılım teknolojilerinin gelişmesiyle yeni metotlar ortaya çıkmakta ve kamu kurumlarının bu yeniliklere adapte olarak vatandaşlarımıza daha etkin servis sunmaları önem arz etmektedir. Dernek olarak, yaptığımız etkinliklerle, kamu bilişim yöneticilerine bilgi aktarımı yaparak yöneticilerimizi ve kamu bilişim çalışanlarımızı gelişen teknolojiler konusunda güncel tutmayı hedeflemekteyiz."

- "Kurumların dijital dönüşümü için faydalı"

Arslan, konferansta alanında uzman birçok panelist ve konuşmacının yer alacağını belirterek, bu kişilerin gerek DevOps'un tanımı gerekse microservice ve API gibi yeni nesil yazılım geliştirme yöntemlerinin DevOps süreçlerinde nasıl geliştirildiğine dair bilgiler paylaşacağını söyledi.

Konferans kapsamında DevOps'un altyapı bileşenlerinden kubernetes, docker, container gibi yazılıma dair bilgisayar programlarını ve bunların piyasadaki araçlarını tanıtacaklarını dile getiren Arslan, DevOps süreçlerinin olmazsa olmazı yeni nesil proje yönetimi yaklaşımı konularının da ele alınacağını bildirdi.

Arslan, kanban, scrum, lean gibi çizelgeleme yaklaşımları ve proje yönetim yöntemlerinin de konferansta işlenecek başlıklar arasında yer aldığını ifade ederek, "Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında bilişimin katma değeri açısından önemli yeri olan kamu bilişimcilerimizin ve kamuya değer katan entegratör ve üreticilerimizin katılımınında fayda görüyoruz. Konferansın yapay zeka, makine öğrenmesi, robotik süreç otomasyonu gibi yeni trendler ile kurumlarımızın dijital dönüşüme adaptasyonuna çeviklik katma açısından faydalı olacağını düşünmekteyim." değerlendirmesinde bulundu.



