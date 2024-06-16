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Gündem Yeni nesil tehdit altında! Seküler yaşam tarzı flört yaptı yine yapacağını
Gündem

Yeni nesil tehdit altında! Seküler yaşam tarzı flört yaptı yine yapacağını

Yeniakit Publisher
2024-06-16 15:54:00 - 2024-06-16 16:03:11
Yeni nesil tehdit altında! Seküler yaşam tarzı flört yaptı yine yapacağını

Seküler yaşam tarzı flört can almaya devam ediyor. Son olarak İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunun eski sevgilisi 15 yaşındaki çocuk tarafından öldürülürken cinayetle ilgili korkunç ayrıntılar da ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile babası İ.U.Ç.’nin (54) evine ziyarete gitti.

Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.

120'YE YAKIN BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp’in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca U.E.Y.’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve talihsiz kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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