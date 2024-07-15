Yeni nesil hipersonik ramjet motor test edildi

GE Aerospace daha önce uçuş testi yapılmış hipersonik tahriklere kıyasla hava akışında üç kat artış sağlayan yeni hipersonik çift modlu ramjet motorunu başarıyla test ettiğini duyurdu. Yeni motorun daha yüksek hızlı uçuş ve daha uzun menzil sağlayabileceği belirtiliyor. Öte yandan motorun geliştirilip test edilmesi ise sadece 11 ay sürdü.

Çift modlu ramjet, tasarım çalışmalarının başlamasından sadece 11 ay sonra, bu yılın mart ayında test edilmeye başlandı. Yapılan açıklamaya göre testler performans beklentilerini aşarak ve daha önce uçuş testi yapılan hipersonik motorlara kıyasla hava akışında 3 kat artış sağlayarak yeni ramjet hakkındaki umutları artırdı.

Çift modlu ramjetin bu kadar kısa sürede başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve test edilmesinin 2022 yılında GE Aerospace tarafından satın alınan ve hipersonik tahrik konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Innoveering sayesinde olduğunun da altı çizildi. Firma motorun teknik detayları hakkında ise bilgi vermedi.

Kompresör kullanmayan hava soluyan jet motoru türü olan ramjet, uçağın ileri hareketi sayesinde havayı içeri çekip özel olarak şekillendirilmiş giriş yolu sayesinde havayı sıkıştırarak çalışıyor. Motor, sıkıştırılmış havayı yanma odasına gönderiyor ve burada yakıt püskürtülerek ateşleme işlemi gerçekleştirilir. Ardından yanma sonucu oluşan sıcak gazlar egzoz nozulundan dışarı atılarak itme kuvveti üretilir.

Ramjetin en önemli özelliği hareketli parçasının olmaması. Dolayısıyla motorun tasarımı basitti. Ancak ramjetin çalışması için uçağın zaten yüksek hızlarda hareket ediyor olması gerekiyor. Zira dediğimiz gibi yüksek hızlı havanın yanma odasına girmesi gerekiyor. Bu yüzden genellikle ramjetler tek başına uçaklarda kullanılmazlar. Bunun yerine öncelikle ramjeti hızlandıracak bir sisteme ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla ramjetler yüksek hızlarda (genellikle Mach 3 civarı ve üstü) en verimli şekilde çalışırlar. Bu nedenlere hipersonik füzelerde ve son yıllarda çok yüksek hızlı uçak projelerinde tercih ediliyorlar.

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