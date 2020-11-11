Yeni nesil Apple Mac modellerinin fiyatları belli oldu

Teknoloji devi Apple, düzenlediği bir etkinlikte yeni nesil Mac modellerinin fiyatlarını açıkladı. MacBook Air ve Pro modellerinin fiyatları, 2019 yılına kıyasla artış gösterdi. En ucuz Mac modeli ise 7.899 TL ile Mac Mini oldu.

Apple MacBook Air'in satış fiyatı 22.499 TL, Apple MacBook Pro'nun satış fiyatı ise 25.299 TL olarak açıklandı.

Eski modellere de zam geldi

Apple Türkiye, M1 işlemcisine sahip olmayan eski model Mac modellerinin fiyatlarını da arttırdı. Güncellenen fiyat listesi şu şekilde oldu.

- Apple Mac Pro 42.999 TL - 67.449 TL

- Apple MacBook Pro 20.199 TL - 24.999 TL