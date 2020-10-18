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Gündem Yeni müjdeyle gaz rezervi 405 milyar metreküpe çıktı
Gündem

Yeni müjdeyle gaz rezervi 405 milyar metreküpe çıktı

Fatih sondaj gemisine çıkarma yapan Başkan Erdoğan, merakla beklenen 2. müjdeyi verdi: “Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Sakarya Sahası’nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.”

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:31:00 -
Yeni müjdeyle gaz rezervi 405 milyar metreküpe çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı yeni gaz rezervi müjdesini verdi. Erdoğan, yapılan çalışmalar sonunda deniz tabanının altındaki kuyunun ilk iki katmanında 320 milyar metreküplük doğal gaz bulunduğu müjdesini 21 Ağustos’ta ilan ettiklerini aktararak, şunları kaydetti: “Bu tarihten sonra da sondaj faaliyetlerine devam eden gemimiz, 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı. Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Bu kuyudaki çalışma önceden planlandığı şekilde 4 bin 775 metre derinliğe ulaşılmasıyla sona erdi.

Yeni müjdeler yolda

Türkali-1 kuyusundan da çok kısa sürede sevindirici haberler almayı bekliyoruz. 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak ve ülkemizin tamamına hizmet veren sisteme entegre edeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. İnşallah Karadeniz’deki ve Akdeniz’deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleteceğiz.”

Umudumuz ‘Fatih’

Karadeniz’de sondaj faaliyetinde bulunan enerjideki umudumuz Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beklenen müjdeyi açıkladı. Erdoğan’a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.

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