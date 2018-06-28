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Yeni muharebe uçağında vites yükseltildi!

Siemens PLM Software ile iş birliğine giden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Siemens’in dijital ikiz teknolojisini kullanarak İHA’ların ve yerli savaş uçağının üretim sürecine hız verecek.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:32
Yeni muharebe uçağında vites yükseltildi!

ABD ile F-35 gerilimi her geçen gün tırmanırken Türkiye, millî savaş uçağı TFX için çalışmalara hız verdi. Envanterdeki F-4 ve F-16 uçakların 2030’lu yıllara dek emekliye ayrılması planlandığından ötürü millî muharip uçak projesinde gaza basıldı. Bu kapsamda Siemens PLM Software ile iş birliğine giden Türk Havacılık ve  Uzay Sanayii Siemens’in dijital ikiz teknolojisini kullanarak üretim sürecini hızlandıracak. Böylece yerli savaş uçağının 2023 yılında ilk test uçuşunu yapması hedefleniyor. Siemens PLM Software ile imzalanan anlaşma, mevcut TAI projelerin de hızla uygulanmasına ve ürün verilerinin güvende tutulmasına katkı sağlayacak. Aynı proje üzerinde çalışan farklı ekipler aynı veri üzerinden işlem yapabilecek. Böylece tasarım ve üretim faaliyetleri eşzamanlı yürütülerek üretim hatalarının azaltılması mümkün olacak. Dijital ikiz uygulaması sayesinde karmaşık programlar daha çabuk uygulamaya alınacak, fiziksel prototip süreçleri azalacak ve ürünlerin pazara sunulma süresi önemli ölçüde kısalacak. 

Alman devi Siemens ‘Dijital İkiz’ teknolojisi ile gerçek dünyayı sanal ortama taşıyor. Otomobilden ayakkabıya, robottan çim sahaya kadar önce ‘Dijital İkizi’ni oluşturuyor. Nesnelerin üzerine yerleştirilmiş sensörlerden gelen veriler kullanılarak fiziksel bir üretimin bire bir kopyası dijital ortamda simüle ediliyor ve tam olarak hazır olunduğunda gerçek üretime geçiliyor. Yani sanal ortamda ürünü tasarlıyor, üretim aşamalarını hesaplıyor, üretim bantlarını kuruyor ve sonunda sanal olarak üretiyor. Bugün Maseratti üretim bantlarında kullanılan bir ikiz teknoloji sayesinde klasik yöntemle 30 ayda gerçekleşen üretim planlaması 16 ayın altına iniyor ve aynı fabrikada üç kat daha fazla araç üretilebiliyor.  En önemlisi de hata riski yüzde 1’in de altına iniyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:32
  1. uçak
  2. f-35
  3. siemens

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