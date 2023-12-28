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Siyaset Yeni milletvekilleri aşı meraklısıymış! Saadet nereye gidiyor?
Siyaset

Yeni milletvekilleri aşı meraklısıymış! Saadet nereye gidiyor?

Yeniakit Publisher
2023-12-28 00:33:00 -
Yeni milletvekilleri aşı meraklısıymış! Saadet nereye gidiyor?

14 Mayıs Milletvekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden TBMM'ye giren Saadet ve Gelecek Partisi'nin Grubu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesiyle düşmüş, imdatlarına 'bitti' dedikleri 6'lı masadan ortakları CHP yetişmişti.

CHP'den kiralanan Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Saadet çatısı altındaki TBMM Grubu'nu ayakta tuttu.

Saadet aşı karşıtı, yeni vekilleri aşı meraklısı!

CHP'li Dr. Fazıl Ali Kasap, koronavirüs sürecinde yaptığı "aşı" açıklamalarıyla gündeme geldi.

Saadet Partisi'nin güvenirliliği tartışma konusu olan koronavirüs aşısına karşı çıkmasına rağmen, CHP'den kiralanan Dr. Kasap'ın tam bir aşı sevdalısı olması Saadet tabanında tepkilere sebep oldu.

CHP'nin kiralık vekili Dr. Fazıl Ali Kasap, koronavirüsle mücadele sürecinde "aşıyı desteklediği" hatta Türkiye'nin aşı konusunda sınıfta kaldığını belirttiği açıklamalarıyla sosyal medyanın diline düştü.

Dr. Fazıl Ali Kasap'ın aşı konusundaki açıklamalarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, "Saadet nereye gidiyor?" diye sordu.
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