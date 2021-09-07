Yeni memurun emekli maaş hesabı farklı mıdır?

¥ Soru: Ben yüzde 56 oranında engelliyim. Memuriyete 2015 yılında engelli kadrosuyla başladım. Memurluk öncesinde 1993 yılında başlayan toplamda 4215 gün SSK hizmetlerim var. Ben engelli olarak emekli olsam en düşük memur maaşı olan 3.275 TL maaşı alabilir miyim? Yasin A.

¥ Cevap: İlk defa 15.10.2008 tarihinden önce sigortalı olan diğer bir ifade ile 5434 sayılı Emekli Sandığına tabi prim ödemesi bulunan memurlar için ek ödeme dahil en düşük maaş 2021 yılında 3.275 TL tutarında. Ancak memurluğu 15.10.2008 sonrası başlayanlar 5510 sayılı Kanuna tabi olduğu için Emekli Sandığına tabi memurlara ödenen en düşük maaş hakkından yararlanamıyor.

Bunların maaşları 15.10.2008 tarihinde son yedi yıl prim statüsüne göre hesaplanıyor. Yani sizin maaşınız da SSK sigortalı maaşı gibi hesaplanacak Dolayısıyla SSK dönemi primleri yüksekten yatmışsa maaşınız yüksek olacak ama düşükten yatmışsa maaşınız mevcut primlere göre 3.275 TL tutarın altında kalacak.