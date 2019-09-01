0553 313 94 23

Yeni mekanda çiftlerin yüzü gülüyor

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesi yeni yerinde vatandaşların hizmetine girdi.

01 Eylül 2019 Pazar 14:07
Yeni mekanda çiftlerin yüzü gülüyor

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesi yeni yerinde vatandaşların hizmetine girdi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda hazırlanan evlendirme dairesi yeni, ferah ve modern yüzü ile yeni yerinde hizmete başladı.


Çiftlerin daha güzel bir ortamda beraber çıktıkları yolun ilk durağı olan evlendirme biriminde daha rahat bir şekilde mutlu günlerini geçirmeleri için her türlü ortamın hazırlanması hedeflendi. Çiftlerin burada kıyılan resmi nikahın ardından Haliliye Belediyesi tarafından özenle hazırlanan fotoğraf köşesinde fotoğraf çektirebiliyor. Haliliye Belediyesi, bu hizmeti ile çiftlerin yanı sıra ailelerin de yüzünü güldürüyor. Evlenen çiftlerin mutlu günlerinde yanında olan aileler ferah bir ortamda kıyılan nikahı izleyebilme imkanı buluyor.


Hayatlarını birleştirmek üzere evlendirme dairesine gelen çiftler, yeni yeri çok güzel bulduklarını belirterek, “Hizmete giren evlendirme dairesi ferah, mutlu günümüzde ailelerimizin de geleceği modern bir mekan, bu hizmette emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.


Osman Gazi Mahallesi Behcet Arabi Caddesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi binasında hizmete giren evlendirme dairesi yeni ve ferah ortamı ile mutlu çiftleri ağırlamaya devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:07
  1. fotoğraf
  2. doğa
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu
    1. Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail..
    2. Başkan Akın’dan örnek davranış
    3. Kadın muhtarın projesi hayata umut..
    4. Turgutlu Kurtuluş Şenlikleri’ni dolu..
    5. Gülnar’da kişniş üzümü hasadı başladı
    6. Giresunlular Afyonkarahisar’daki şehit..
    7. Rusya'dan kritik 'güvenli bölge'..
    8. İran ürettiği İnsansız Hava Aracı..
    9. Spor müdürü Ertem Şener’e büyük şok!
    10. İHH dev tatbikatı tamamladı
    11. Sakarya Ticaret Borsası Başkan..
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları
    13. "738. Hayme Ana'yı Anma ve Göç..
    14. İHH Arama Kurtarma Koordinatörlüğünün..
    15. Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
    16. Siirt TSO öncülüğündeki heyet;..
    17. İstanbullular dikkat! Gece yarısından..
    18. Lüks yat alevlere teslim oldu
    19. Kırım Tatar Türkleri’nin 33...
    20. Potada milliler galibiyetle başladı
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”