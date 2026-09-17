Planını açıkladı artık: Arda Turan yurda dönüş yapacak: Ama acelesi yok
Arda Turan'ın geleceği en çok Galatasaraylılar tarafından merak ediliyor...
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Arda Turan'ın geleceği en çok Galatasaraylılar tarafından merak ediliyor...
Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Italiano öncesinde Beşiktaş'ın gündemindeydi. Son olarak adı Trabzonspor'la anıldı. Aslında 39 yaşındaki teknik adamın gelecek planlaması hiç değişmedi.
Eyüpspor sonrasında Shakhtar'ın başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibiyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalamıştı. Yani kontratının son senesine girdi. 39 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, Italiano öncesinde Beşiktaş'ın gündemindeydi. Trabzonspor da Reis öncesinde nabız yoklaması yaptı.
Aslında Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili kararı uzun süredir aynı... Başarılı çalıştırıcı, futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Atletico Madrid ve Barcelona'da şansını denemek istiyor. Herkesin aklında elbette Galatasaray ihtimali var. Bu seçenek, Turan'ın hayallerinde de bulunuyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Arda Turan'ın sıkı bir dostluğu var.
39 yaşındaki teknik adam, bir gün Türkiye'ye dönmeyi planlıyor. Ancak bu ihtimal kısa vadede gerçekleşmeyecek. Ayrıca Okan Buruk'la ilerleyen dönemlerde yollar ayrılırsa, Arda Turan onun hemen arkasından göreve gelmek istemiyor.
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