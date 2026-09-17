  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tayland'ın Türkiye'ye yolladığı yetkili isim 'neler olmuş böyle' diyerek şaşkına döndü! Ülkesinin planını açıkladı Boş süt kutularını çatılara dizdiler! Sonuçlarına inanamadılar 2 katı kadar yeni yer tahsis edilecek! 27 ilde orman sınırlarına düzenleme Lukaku için yetkili isim 'o bir idol olabilir' diyerek şaşkına çevirdi: Hala gol katkısı yokken... Beylikten İmparatorluğa adım adım: Kuruluş tarihi Söğüt'te dijitalleşti! Bu hatayı sakın yapmayın... Uzmanından kritik uyarı: Bit temizliği çocuklarda korku yapıyor diyor... Büyük yanlışlık Güllü’nün şüpheli ölümünde skandal kaçış planı: Tırla yurt dışına kaçacaklardı
Spor
6
Yeniakit Publisher
Planını açıkladı artık: Arda Turan yurda dönüş yapacak: Ama acelesi yok

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Planını açıkladı artık: Arda Turan yurda dönüş yapacak: Ama acelesi yok

Arda Turan'ın geleceği en çok Galatasaraylılar tarafından merak ediliyor...

#1
Foto - Planını açıkladı artık: Arda Turan yurda dönüş yapacak: Ama acelesi yok

Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Italiano öncesinde Beşiktaş'ın gündemindeydi. Son olarak adı Trabzonspor'la anıldı. Aslında 39 yaşındaki teknik adamın gelecek planlaması hiç değişmedi.

#2
Foto - Planını açıkladı artık: Arda Turan yurda dönüş yapacak: Ama acelesi yok

Eyüpspor sonrasında Shakhtar'ın başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibiyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalamıştı. Yani kontratının son senesine girdi. 39 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, Italiano öncesinde Beşiktaş'ın gündemindeydi. Trabzonspor da Reis öncesinde nabız yoklaması yaptı.

#3
Foto - Planını açıkladı artık: Arda Turan yurda dönüş yapacak: Ama acelesi yok

Aslında Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili kararı uzun süredir aynı... Başarılı çalıştırıcı, futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Atletico Madrid ve Barcelona'da şansını denemek istiyor. Herkesin aklında elbette Galatasaray ihtimali var. Bu seçenek, Turan'ın hayallerinde de bulunuyor.

#4
Foto - Planını açıkladı artık: Arda Turan yurda dönüş yapacak: Ama acelesi yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Arda Turan'ın sıkı bir dostluğu var.

#5
Foto - Planını açıkladı artık: Arda Turan yurda dönüş yapacak: Ama acelesi yok

39 yaşındaki teknik adam, bir gün Türkiye'ye dönmeyi planlıyor. Ancak bu ihtimal kısa vadede gerçekleşmeyecek. Ayrıca Okan Buruk'la ilerleyen dönemlerde yollar ayrılırsa, Arda Turan onun hemen arkasından göreve gelmek istemiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kozinoğlu’nun ölümünü duyuran kişi çok tanıdık çıktı
Gündem

Kozinoğlu’nun ölümünü duyuran kişi çok tanıdık çıktı

FETÖ hainlerin yayın organı Zaman Gazetesi’nde 2011 yılında yayınlanan haberde Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünü Twitter hesabından ilk duyuran ki..
FED faiz kararını açıkladı
Gündem

FED faiz kararını açıkladı

Küresel piyasaların kilitlendiği kritik faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini be..
Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar!
Aktüel

Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar!

Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Emniyet tarafından gıda sektörüne yönelik yürütülen operasyonun 394 sayfalık soruşturma rap..
CHP’li belediyenin tünel projesi mahalleyi hayalet şehre çevirdi! Esnaf sinek avlıyor
Gündem

CHP’li belediyenin tünel projesi mahalleyi hayalet şehre çevirdi! Esnaf sinek avlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Buca Onat Tüneli nedeniyle Atamer Mahallesi’ndeki bazı bina ve sokaklarda çatlaklar..
Yemen’den Washington’a çağrı: Husilere destek akışını durdurun
Dünya

Yemen’den Washington’a çağrı: Husilere destek akışını durdurun

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı’ndaki gerilim karşısında ABD’den somut adımlar istedi. Zube, İran’ın ..
Çağın en büyük tıbbi dolandırıcılığı! Cinsiyet endüstrisi
Aktüel

Çağın en büyük tıbbi dolandırıcılığı! Cinsiyet endüstrisi

Ersin Çelik, kaleme aldığı yazısında “Ailem Güvende” operasyonlarının yalnızca LGBT derneklerini kapsamayacağını, soruşturmanın yurt dışı ka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23