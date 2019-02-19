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Yeni Meclis Başkanı belli oldu son dakika TBMM başkanı kim oldu?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmişti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı MHP’li Celal Adan'a devretti. Peki yeni Meclis başkanı kim olacak ve ne zaman seçilecek? TBMM'nin 29. başkanı kim olacak?

19 Şubat 2019 Salı 09:25
Yeni Meclis Başkanı belli oldu son dakika TBMM başkanı kim oldu?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmişti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı MHP’li Celal Adan'a devretti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın görevinden istifa etmesiyle birlikte TBMM, 29. Başkanı'nı seçecek. Meclis Başkanlığı için AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti grup Başkanı Naci Bostancı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop gibi pek çok ismin adı başkanlık için geçiyor. Ancak aday ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda netleşecek. 

Meclis Başkanı seçimi nasıl olacak?

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yıldırım, 18 Şubat'ta Meclis Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içerisinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı'nı seçilecek. Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

Celal Adan kimdir?

Binali Yıldırım'ın yeni başkan seçilinceye kadar TBMM Başkanlığı'nı geçici olarak görevi devrettiği TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı üye olan Celal Adan biyografisi. Celal Adan 'Başkan Vekili' sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı oldu. Celal Adan, 10 Eylül 1951, Ağrı Tutak doğumlu, Türk siyasetçi. Orman Yüksek Mühendisi, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketi sahibi ve yöneticisidir. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirdi. 21. dönem Doğru Yol Partisi ve 24., 25., 26. ve 27. dönem MHP İstanbul Milletvekilliği görevinde bulundu. Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. 12 Temmuz 2018 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Adan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:25
  1. Ağrı
  2. İstanbul
  3. Yeni Meclis Başkanı belli oldu son dakika
  4. TBMM başkanı kim oldu?
  5. celal adan meclis başkanı

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