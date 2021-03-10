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Spor Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü açıklandı
Spor

Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü açıklandı

Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 18:07:00 -
Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü açıklandı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik direktörümüz İrfan Buz ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İrfan Buz, Yeni Malatyaspor'da ikinci kez görev yapacak. Sarı-siyahlı ekip, deneyimli teknik adam yönetiminde 2016-2017 sezonu sonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti.

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