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Yeni Malatyaspor’un Avrupa yürüyüşü

Yeni Malatyaspor Başkan Vekili Selim Pilten, Avrupa’da tarih yazmak istediklerini kaydederek, “Malatya tarihin her dönemine ismini altın harflerle yazdırmış mukaddes bir şehirdir.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:29
Yeni Malatyaspor’un Avrupa yürüyüşü

Yeni Malatyaspor Başkan Vekili Selim Pilten, Avrupa’da tarih yazmak istediklerini kaydederek, “Malatya tarihin her dönemine ismini altın harflerle yazdırmış mukaddes bir şehirdir. Bu anlamda bu kez adını Yeni Malatyaspor ile Avrupa’da duyuran şehrimizin tarihe yeni bir not düşeceğine inanıyorum” dedi.


Takımdaki son durum ve Avrupa’daki hedefleriyle ilgili İHA’ya konuşan Başkan Vekili Pilten, önemli açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor’un Türkiye’nin gururu olduğunu belirten Pilten, “Yeni Malatyaspor Kulübü her geçen sene üzerine koyarak ilerlediği futbol dünyasında başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Belki Avrupa’da ilk kez mücadele ediyoruz ama sanki yıllardır bu kulvarda yer alan bir takımın özgüvenine sahibiz. Malatya tarihin her dönemine ismini altın harflerle yazdırmış mukaddes bir şehirdir. Bu anlamda bu kez adını Yeni Malatyaspor ile Avrupa’da duyurun şehrimizin tarihe yeni bir not düşeceğine inanıyorum. Biz yeter ki camia olarak bazı şeylere inanalım. Malatyalı isterse güzel işler yapar. Bu anlamda yönetimimize, hocalarımıza ve futbolcularımıza çıktıkları bul yolda büyük zaferler diliyorum” dedi.



“Atılan tek golün bile ne kadar önemli olduğu aşikar”


Pilten, rövanş maçının önemine de değinerek, şunları söyledi:


“Bu tür çift ayaklı maçlarda atılan tek golün bile ne kadar önemli olduğu aşikar. Biz bu anlamda Malatya’daki müsabakanın ne kadar olduğunun idrakindeyiz. Taraftarımızın özellikle Malatya’daki maçta stadımızı hınca hınç doldurup takımlarını 90 dakika boyunca desteklemelerini canı gönülden istiyoruz. Gurur duyacakları bir takımları var. Gelsinler bu gururu Malatya Stadyumu’nda hep birlikte yaşayalım.”



“Lig maratonu uzun ve meşakkatli bir yol”


Süper Lig’de bu sezon başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Pilten, “Avrupa serüveninden sonra şimdide lig serüveni başlıyor. Tabi lig maratonu uzun ve meşakkatli bir yol. Bu anlamda hazır ve yeni kadromuzla oynayacağımız ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takımımıza Avrupa olduğu gibi Türkiye Süper Ligi’nde de güveniyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:29
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