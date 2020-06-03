Yeni Malatyaspor'u sarsan ölüm haberi
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek hayatını kaybetti.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek hayatını kaybetti.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
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