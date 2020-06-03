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Spor

Yeni Malatyaspor'u sarsan ölüm haberi

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:33:00 -
Yeni Malatyaspor'u sarsan ölüm haberi

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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