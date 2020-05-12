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Spor

Yeni Malatyaspor’u bekleyen 8 final maçı

Süper Lig’de kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı 9 maçı da kazanamayan Yeni Malatyaspor, ligin yeniden başlamasıyla final niteliğinde 8 maça çıkacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 09:49:24 -
Yeni Malatyaspor’u bekleyen 8 final maçı

Süper Lig’de kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı 9 maçı da kazanamayan Yeni Malatyaspor, ligin yeniden başlamasıyla final niteliğinde 8 maça çıkacak.


Süper Lig’de geride kalan 26 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koyan ve oynadığı son 11 maçta galip gelemeyen Yeni Malatyaspor, 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Ligin yeniden başlamasıyla final niteliğinde 8 maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalardan en az 12 puan çıkarmayı hedefliyor. Malatya ekibi sırasıyla, Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D), Gaziantep FK ile oynayacak. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile çıktığı 3 maçtan 1 puan alabilen Malatya ekibi, oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramadı.


Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 17 hafta sonunda topladığı 24 puana ikinci yarıda iki farklı teknik direktör ile sadece 1 puan ekleyebildi.

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