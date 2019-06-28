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Yeni Malatyasporlu futbolcular Avrupa'da başarıya odaklandı

- Orta saha oyuncusu Murat Yıldırım:"Resmi olarak ilk Avrupa maçında boy göstereceğiz. İnşallah Avrupa Ligi'ne iyi başlarız"- Sağ bek Issam Chebake: "Herkesin kalitesini konuşturması gerekeceği bir sezon olacak"

28 Haziran 2019 Cuma 14:57
Yeni Malatyasporlu futbolcular Avrupa'da başarıya odaklandı


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da futbolcular Murat Yıldırım ve Issam Chebake, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde başarılı olacaklarını inandıklarını belirtti.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlılarda orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ile sağ bek Issam Chebake, antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kulübüyle tekrar 2 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatan Murat Yıldırım, güzel ve başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade etti.

Murat, UEFA Avrupa Ligi hedeflerine ilişkin, şunları söyledi:

"İki sezondur Süper Lig'de hedef hedef gittik. İlk hedefimiz ligde kalmaktı ve rahat bir şekilde ligde kaldık. İkinci yılımızda sezona iyi başladık. Sonra hedefimizi yükselttik ve Avrupa'ya gitmeyi istedik. Çok şükür onu da yakaladık ve elemelere katılacağız. Şimdi yeni bir sezon ve yeni hocamız geldi. Bizden taktiksel olarak istekleri olacak. Biz de en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele edeceğiz. Sağlıklı ve iyi bir kamp dönemi geçirip, ilk eleme maçımıza başlayacağız. Resmi olarak ilk Avrupa maçında boy göstereceğiz. İnşallah Avrupa Ligi'ne iyi başlarız. Galip gelip, büyük bir motivasyonla da lige başlayarak, iyi bir sezon geçirmeyi istiyoruz."


- Chebake: "İyi sonuçlar almamız gerekecek"


Yeni Malatyaspor'un sağ bek oyuncusu Issam Chebake, sezona iyi hazırlanıp, yer alacakları bütün kulvarlarda başarılı sonuçlar almak istediklerini belirtti.

Geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerine anlatan Chebake, "İnşallah şimdi de onun meyvelerini yiyeceğiz. Tabii ki iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz lazım ve nitekim de öyle oluyor. İyi hazırlanıp Avrupa Ligi ve diğer kulvarlarda iyi sonuçlar almamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde şansınızı nasıl görüyorsunuz?" sorusuna Chebake, "Tabii ki bu sezon zorlu geçecek. Herkesin kalitesini konuşturması gerekeceği bir sezon olacak. Çünkü üç kulvarda oynamak zor bir şey. Kaliteli oyunculara sahip olmanız lazım. Nitekim biz takımda böyle bir kaliteye sahibiz. Sadece bunu sahaya yansıtmamız lazım. İlk maçta da turu rahatlıkla geçmemizi sağlayacak sonucu alacağımıza inanıyorum." yanıtını verdi.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:57
  1. Futbol
  2. Issam Chebake
  3. Malatya
  4. Murat Yıldırım
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