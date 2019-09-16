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Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor

Btc Turk Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, 4-0’lık Ankaragücü galibiyeti sonrası, "Milli arada gerçekten çok iyi çalıştık.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:35
Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor

Btc Turk Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, 4-0’lık Ankaragücü galibiyeti sonrası, "Milli arada gerçekten çok iyi çalıştık. Bunun karşılığını da Ankaragücü karşısında aldık. Bu galibiyet bizi rehavete sokmayacak, aksine ayaklarımızın yere daha sağlam basmasını sağlayacak. Çünkü lig uzun bir maraton ve gevşemeyi kesinlikle kabul etmez” dedi.


Süper Lig’in 4.haftasında Ankaragücü’nü 4-0’lık skorla mağlup eden Btc Turk Yeni Malatyaspor’da Sportif Direktör Ali Ravcı, takımdaki son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ankaragücü maçında gerçek kimliklerini sahaya yansıttıklarını ve 3 puan aldıklarını belirten Ravcı, “4. haftaya gelene kadar oynadığımız oyunun karşılığında daha fazla puanlar kazanabilirdik. Haftalar ilerledikçe daha iyi bir duruma geleceğimize inanıyorum. Geçen hafta şuana kadar sergilediğimiz oyunun karşılığı 3 puan olmamalıydı demiştim. Trabzon’da ve Alanya maçının ikinci yarısında iyi bir görüntümüz vardı. Alanya maçını bir yol kazası olarak görüyorum hala. Çünkü bu takımın potansiyeli çok daha iyisini yapabilecek düzeyde. Ankara’da maçın 90 dakikalık bölümünde mükemmele yakın bir oyun sergiledik. Benim en sevindiğim noktalarından birisi de yeni gelen oyuncularımızın takıma adaptasyonlarının kısa sürdüğünü görmek oldu” dedi.



“Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız”


Ravcı, milli arada lige en iyi şekilde hazırlandıklarını da belirterek, şunları söyledi:


“Milli aranın bize faydalı olacağı söylemiştim. Öyle de oldu. Çünkü takımımızda 3 önemli futbolcumuzun sakatlığı söz konusu idi ve yenilerin uyumu noktasında sıkıntılarımız vardı. Milli arada gerçekten çok iyi çalıştık. Bunun karşılığını da Ankaragücü karşısında aldık. Tabi bu galibiyet bizi rehavete sokmayacak, aksine ayaklarımızın yere daha sağlam basmasını sağlayacak. Çünkü lig uzun bir maraton ve gevşemeyi kesinlikle kabul etmez. Önümüzde Galatasaray maçı var. Onlar da iyi bir kadro oluşturdu. İnşallah bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız.”

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:35
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