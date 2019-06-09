Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın dönemi Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile 2 yıllığına anlaştı.

Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile 2 yıllığına anlaştı.

Sezonun bitmesiyle Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın’ın yeni adresi Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Kulüp Başkanı Adil Gevrek başarılı teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağladıklarını, kulübün olağan kongresinde duyurdu.

46 yaşındaki teknik adamın kısa süre içinde kente gelerek göreve başlaması bekleniyor.

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