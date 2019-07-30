Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları30 Temmuz 2019 Salı 15:32
MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarı-siyahlılar, Başakşehir Fatih Terim Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, şut ve taktiksel çalışmayla tamamladı.
Malatya ekibi, Türkiye'deki son hazırlığını tamamlayarak bugün saat 17.50'de Slovenya'ya hareket edecek.
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