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Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları

30 Temmuz 2019 Salı 15:32
Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları


MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarı-siyahlılar, Başakşehir Fatih Terim Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, şut ve taktiksel çalışmayla tamamladı.

Malatya ekibi, Türkiye'deki son hazırlığını tamamlayarak bugün saat 17.50'de Slovenya'ya hareket edecek.


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:32
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