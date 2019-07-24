Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın oynayacağı Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'nde sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, gözetiminde antrenman yapan futbolcular ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıldı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı bildirildi. İzinli olan Ghaylen Chaaleli ise antrenmana katılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.