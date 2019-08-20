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Yeni Malatyaspor’da M. Başakşehir maçındaki futbol memnun etti

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligin ilk haftasında M.

20 Ağustos 2019 Salı 14:14
Yeni Malatyaspor’da M. Başakşehir maçındaki futbol memnun etti

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligin ilk haftasında M.Başakşehir karşısında aldıkları 3-0’lık galibiyetle ilgili yaptığı açıklamada, “Aldığımız sonuç elbette ki önemli ama daha da önemlisi sergilediğimiz futbol. Maçın başından sonuna kadar pozitif ve umut vaat eden bir görüntümüz vardı” dedi.


Yeni Malatyaspor’da Medipol Başakşehir maçında alınan 3-0’lık galibiyetin sevinci sürüyor. Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Ali Ravcı, lige iyi başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Takımdaki son durumla ilgili İHA’ya konuşan Ravcı, M.Başakşehir karşısında oynadıkları futbolun kendilerine umut verdiğini de ifade etti.



“Umut vaat eden bir görüntümüz vardı”


Sezona iyi başlamanın önemine vurgu yapan Ravcı, “Sezonun ilk maçları genelde zor olur. Sahamızda bu ligin şampiyonluk adaylarından Başakşehir’i ağırladık. Maçın başından sonuna kadar pozitif ve umut vaat eden bir görüntümüz vardı. Aldığımız sonuç elbette ki önemli ama daha da önemlisi sergilediğimiz futbol. Kolay değil Avrupa’da 4 müsabaka oynayıp lige motive olmak. Bu anlamda başta Sergen hocamız olmak üzere, futbolcu kardeşlerimizi ve tribündeki taraftarımızı tebrik ediyorum. Taraftarımız da Partizan maçındaki oyunu gördükten sonra Başakşehir maçının saatine bakmadan yanımızda oldular” dedi.



“Belli bir noktaya geldiğimiz futbolcular var”


Ravcı, kadrolarına birkaç takviye daha yapacaklarını da belirterek, şunları söyledi:


“Kadromuz genel anlamda oynadığı 5 resmi maçta bizleri memnun etti ancak eksiklerimizi de daha yakından gördük. Lig uzun bir maraton ve bu işin sakatlığı var, formsuzluğu var. Yönetimimiz de bunu düşünerek transferde belli mevkilere oyuncu arayışını hızlandırdı. Görüştüğümüz ve belli bir noktaya geldiğimiz futbolcular var. Bu isimleri Trabzonspor maçından sonraki haftaya yetiştirmek istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:14
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