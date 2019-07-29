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Yeni Malatyaspor’da Bülent Cevahir ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor’da sol bek Bülent Cevahir ile yolların ayrıldığı belirtildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:22
Yeni Malatyaspor’da Bülent Cevahir ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor’da sol bek Bülent Cevahir ile yolların ayrıldığı belirtildi. Geçen sezon devre arasında geldiği Yeni Malatyaspor’da yavaş yavaş yükselen form grafiğiyle Erkan Kaş’tan formayı alan Bülent Cevahir, Sergen Yalçın’ın gelmesiyle gözden düşmüştü.


Kamptaki çalışmalarından memnun kalmayan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Bülent Cevahir’in önceki gün sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırdığı belirtildi. Yeni Malatyaspor’a geçen sezonun devre arasında Balıkesirspor’dan gelen Bülent Cevahir, sarı-kırmızılı formayla 12 kez ilk on birde sahaya çıkarken, toplam 1085 dakika süre aldı. 27 yaşındaki sol bekin 1. Lig takımlarından Karagümrükspor ile anlaşmaya vardığı belirtildi.


Bu arada Yeni Malatyaspor’un bir diğer sol beki Sincere Seth’in de Boluspor ile anlaştığı, Nijeryalı oyuncunun 1. Lig ekibine kiralık olarak gönderileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:22
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