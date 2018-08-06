Yeni Malatyaspor'da 4 imza birden!

Sarı-siyahlılar, iç transferde 4 futbolcuyla sözleşme yeniledi.

Kulübün sosyal medya hesabından futbolcuların sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "İç transferde oyuncularımız Khalid Boutaib ile 2+1, Issam Chebake ile 3, Eren Tozlu ile 2+1, Rahman Buğra Çağıran ile 3 yıl sözleşme uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.