Yeni Malatyaspor'da 4 imza birden!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, futbolcular Khalid Boutaib, Issam Chebake, Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran ile yeni sözleşme imzaladı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 23:57
Sarı-siyahlılar, iç transferde 4 futbolcuyla sözleşme yeniledi.
Kulübün sosyal medya hesabından futbolcuların sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "İç transferde oyuncularımız Khalid Boutaib ile 2+1, Issam Chebake ile 3, Eren Tozlu ile 2+1, Rahman Buğra Çağıran ile 3 yıl sözleşme uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
YORUM YAZ