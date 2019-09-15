0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor’a Ankara’da yoğun ilgi

Btc Turk Yeni Malatyaspor, Ankara Malatyasporlular Derneği ve Ankara Malatyalılar Federasyonu tarafından organize edilen Çukurambar’daki kahvaltıda Malatyalılar ile bir araya geldi.

15 Eylül 2019 Pazar 13:14
Yeni Malatyaspor’a Ankara’da yoğun ilgi

Btc Turk Yeni Malatyaspor, Ankara Malatyasporlular Derneği ve Ankara Malatyalılar Federasyonu tarafından organize edilen Çukurambar’daki kahvaltıda Malatyalılar ile bir araya geldi.


Ankaragücü maçı için Ankara’ya giden Btc Turk Yeni Malatyaspor’a Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi.Malatyalıları çatısı altında toplayan Ankara Malatyasporlular Derneği ve Ankara Malatyalılar Federasyonu’nun ortak organizasyonuyla kahvaltılı bir buluşma etkinliği düzenlendi.


Organizasyona Cumhurbaşkanı Danışmanı Güldal Akşit, eşi Haluk Akşit, Malatya eski valisi Saffet Arıkan Bedük, Btc Turk Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, 2. başkanı Selim Pilten, yöneticiler Ahmet Topdağ, Yüksel Demirkol, Hakkı Çelikel, Veteriner Hekimleri Birliği Genel Başkanı Ali Eroğlu, Bayındırlık Eski Müsteşarı Ali Helvacı ile çok sayıda bürokrat ve iş adamı katıldı.


Organizasyonda ayrıca Cumhurbaşkanı Danışmanı Güldal Akşit ve eski vali Saffet Arıkan Bedük’e sarı-kırmızılı forma hediye edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S-400 sisteminin ikinci bataryalarının intikali tamamlandı
    1. S-400 sisteminin ikinci bataryalarının..
    2. Ticaret Bakanı Pekcan’dan Ahilik..
    3. Gürkan Kernek Külliyesini ziyaret etti
    4. GRAFİKLİ - "Yeşilçam'ın Ferit'i: Tarık..
    5. Marangozhaneyi çeyiz dükkanına..
    6. MEGSAŞ Malatya halkına kaliteli ekmek..
    7. Bağ bozumuna davullu zurnalı kutlama
    8. CHP PM toplantısı
    9. MEÜ’nün akreditasyon başarısı
    10. Babaannesini öldüren torun polise..
    11. Karabük’te proloterapi tedavisinin..
    12. Tarladan tezgaha organik geçim
    13. İstanbul'da beton mikseri devrildi
    14. Yaralı köpek tedavi altına alındı
    15. MHP’nin ilçe ziyaretleri sürüyor
    16. Başkan Bıyık, vatandaşlara aşure..
    17. Ünlü Popçu Edis, Gastroantep’i coşturdu
    18. Savunma Sanayii Başkanlığından..
    19. Yeni Malatyaspor’a Ankara’da yoğun ilgi
    20. Meslek lisesi öğrencileri okul..
    21. Fenerbahçe Alanyaspor hazırlıklarını..
    22. Avcılar’da güpegündüz silahlı kavga..
    23. Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs..
    24. Tunus’ta merhum Cumhurbaşkanı..
    25. Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü..
    26. Ağrı’da caddelerde görsel şölen..
    27. Samsun’da otomobil evin duvarına..
    28. Kütahya’dan Diyarbakır annelerine..
    29. ‘Mersedes Kadir’ fotoğraf sergisi açtı
    30. MSB: "27 Ağustos 2019 tarihinde..
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir