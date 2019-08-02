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Yeni Malatyaspor, UEFA'da hedefine bir adım daha yaklaştı

- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını yenen Yeni Malatyaspor'da bir üst tura yükselmenin mutluluğu yaşanıyor- Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel:- "Belirlediğimiz hedefimize bir adım daha yaklaştık. Emin ve sağlam adımlarla belirlediğimiz yoldan yürümeye devam edeceğiz"

02 Ağustos 2019 Cuma 11:03
Yeni Malatyaspor, UEFA'da hedefine bir adım daha yaklaştı


MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi eleme turuna katılan ve rakibi Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı eleyen Yeni Malatyaspor'da bir üst tura yükselmenin mutluluğu yaşanıyor.

İkinci kez mücadele ettiği Süper Lig'i geçen sezon gösterdiği performansla 5. sırada bitiren sarı-siyahlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Malatya şehrinin 16 yıl sonra bir takımı Avrupa Lig'inde mücadele ederken bu hasret 25 Temmuz'da oynanan Olimpija Ljubljana maçıyla sona erdi.

İkinci eleme ilk maçında sahasında 2-2 berabere kaldığı Slovenya temsilcisini deplasmanda 1-0 yenen Malatya ekibi, bir üst tura yükseldi.

Malatya ekibinin 3. eleme turundaki rakibi ise Galler ekibi Connah's Quay Nomads'i eleyen Sırp ekibi Partizan oldu.


- "Gücümüzün ve potansiyelimizin farkındayız"


Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Malatya'ya hem de Türkiye'ye böyle bir sevinç yaşattıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Bekledikleri sonucu aldıklarını vurgulayan Çelikel, "Biz oraya tur için gitmiştik. Çok şükür Allah'a bizi mahcup etmedi. Gücümüzün ve potansiyelimizin farkındayız. Oraya kazanmak için gitmiştik ve bunu başardık." diye konuştu.

Hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarına dikkati çeken Çelikel, şöyle devam etti:

"Biz bu tecrübeyi yaşamadan önce hedefimizin UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak olduğunu söylemiştik. Belirlediğimiz hedefimize bir adım daha yaklaştık. Emin ve sağlam adımlarla belirlediğimiz yoldan yürümeye devam edeceğiz. İnşallah bir aksilik, sakatlık olmazsa biz hedefimize ulaşacağız. Bunu başaracak güçte ve yeteneğe sahip bir takımımız var."


- "Ayaklarını yere sağlam basan bir Malatyaspor gördük"


Çelikel, hakemin Olimpija Ljubljana maçındaki bazı kararlarının haksız olduğunu ve çok fazla faul çaldığını dile getirerek, her şeye rağmen kazanan futbolcuların her birini yürekten kutladığını ifade etti.

Her geçen gün daha iyiye gittiklerini anlatan Çelikel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen haftayla bu maçı ayrı ayrı kıyaslamak lazım. Bu haftaya baktığımız zaman geçen haftanın üzerine koymuş, ayaklarını yere sağlam basan bir Malatyaspor gördük. Yine tam hazır değiliz ama hazırlıklarımız çok ciddi anlamda sürüyor. Her geçen gün çalışmalarımız meyvelerini verecek ve biz tam olarak hazır hale geleceğiz. Tur bizim için çok önemliydi ve bundan sonraki maçlarda da daha iyi bir Yeni Malatyaspor izlettireceğiz."


- "Daha çok güzel günler göreceğiz"


Çelikel, yeni transferlerin Olimpija Ljubljana maçında çok güzel bir oyun sergilediklerine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gerçekten oyunda olan tüm futbolcularımız formanın hakkını vererek mücadele etti. Tekrar tebrik ediyorum. Yeni transferlerimizden Gökhan Töre, oyuna girer girmez çok etkili oldu. Biz Gökhan'a güveniyorduk ve onda o kumaşın olduğunu biliyorduk. Hemen takıma uyum da sağladı ve çok güzel bir oyun sergiledi. Biz tüm oyuncularımızdan memnunuz. Her geçen gün oyuncularımız daha da iyi olacak ve verim alacağız. Mücadelemizi, hırsımızı bırakmadığımız sürece daha çok güzel günler göreceğiz inşallah."

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:03
  1. Futbol
  2. Hakkı Çelikel
  3. Malatya
  4. UEFA
  5. Yeni Malatyaspor

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