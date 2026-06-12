3 transfer sır gibi saklanıyordu: 100 milyon avro verdiler! Beklenen son adım... Listede o da var

Böylece sözleşme yenilemeleri için Pellegrini'nin maaşı sezon başına 6 milyondan 3 milyona düşecek; Dybala'nın maaşı e oranında kesintiye uğrayarak 8 milyondan yaklaşık 2,8 milyona düşecek; El Shaarawy'nin 30 Haziran'a kadar aldığı 3,5 milyon net maaş zaten silindi; Celik, Mancini ve Cristante ise mevcut maaşlarıyla (en fazla hafif bir artışla) genel olarak aynı seviyede sözleşme uzatmaları imzalayacaklar. Bugün, 30 Haziran'a 18 gün kaldı; bu tarih, UEFA ile yapılan uzlaşma anlaşmasının ya bir oyuncu satışı yoluyla derhal sonuçlandırılması ya da bir yıl ertelenmesi gereken son tarih. Ndicka, Koné veya Soulé gibi önemli bir oyuncunun ayrılması durumunda (dün menajeri Guastadisegno Trigoria'ya uğradı), Roma 1 Temmuz'dan itibaren transfer piyasasına yatırım yapabileceği başka kaynaklara sahip olacak. Teknik direktör Gasperini, kadrodaki tüm yıldızları takımda tutmak istiyor ve 13 Temmuz'da Trigoria'da en az iki yeni transferle çalışmaya başlamayı planlıyor.