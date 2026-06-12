3 transfer sır gibi saklanıyordu: 100 milyon avro verdiler! Beklenen son adım... Listede o da var

Bu önemli bir rakam, ancak astronomik değil. Eski sportif direktör Ricky Massara'nın geçen yıl (Şampiyonlar Ligi'nden elde edilen gelirler hariç) Wesley, El Aynaoui, Vaz, Ziolkowski, Ghilardi ve Bailey, Ferguson ve Malen gibi diğer ücretli kiralamalar için harcadığı yaklaşık 90 milyon avroyu düşünmek yeterli. İSİMLER! Yeni sportif direktör Tony D'Amico'nun gelişini beklerken (Ryan Friedkin, artık Atalanta'dan ayrılan yöneticinin transferini kolaylaştırmak için muhtemelen 500 bin avronun üzerinde bir meblağ ödemeye hazır olduğunu belirtti), Giallorossi kulübü, Marsilya'dan İngiliz Greenwood'un ailesiyle (45 milyon avroluk bir teklif hazır) ve Bayer Leverkusen'den Sırp Alajbegovic'in ailesiyle (25 milyon) görüşmelerini sürdürerek harekete geçti.