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Spor
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3 transfer sır gibi saklanıyordu: 100 milyon avro verdiler! Beklenen son adım... Listede o da var
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3 transfer sır gibi saklanıyordu: 100 milyon avro verdiler! Beklenen son adım... Listede o da var

Roma kulübü başkanı Dan Friedkin, Gasperin'i memnun edecek şekilde takımı güçlendirme kararı aldı. Sezona en az iki yeni transferle başlamayı planlayan Roma'da transferin detayları da belirginleşti...

#1
Foto - 3 transfer sır gibi saklanıyordu: 100 milyon avro verdiler! Beklenen son adım... Listede o da var

Friedkin, Gasperini'yi memnun edecek şekilde takımı güçlendirmek için çalışıyor. Gasp için 100 milyon yeterli olabilir. Corriere dello Sport, Friedkin ailesinin Roma'yı transfer piyasasından üç üst düzey oyuncu ile güçlendirmek için (olası sermaye kazancı hariç) 100 milyon avroluk bir bütçe ayırdığını yazıyor.

#2
Foto - 3 transfer sır gibi saklanıyordu: 100 milyon avro verdiler! Beklenen son adım... Listede o da var

Bu önemli bir rakam, ancak astronomik değil. Eski sportif direktör Ricky Massara'nın geçen yıl (Şampiyonlar Ligi'nden elde edilen gelirler hariç) Wesley, El Aynaoui, Vaz, Ziolkowski, Ghilardi ve Bailey, Ferguson ve Malen gibi diğer ücretli kiralamalar için harcadığı yaklaşık 90 milyon avroyu düşünmek yeterli. İSİMLER! Yeni sportif direktör Tony D'Amico'nun gelişini beklerken (Ryan Friedkin, artık Atalanta'dan ayrılan yöneticinin transferini kolaylaştırmak için muhtemelen 500 bin avronun üzerinde bir meblağ ödemeye hazır olduğunu belirtti), Giallorossi kulübü, Marsilya'dan İngiliz Greenwood'un ailesiyle (45 milyon avroluk bir teklif hazır) ve Bayer Leverkusen'den Sırp Alajbegovic'in ailesiyle (25 milyon) görüşmelerini sürdürerek harekete geçti.

#3
Foto - 3 transfer sır gibi saklanıyordu: 100 milyon avro verdiler! Beklenen son adım... Listede o da var

Kalan 30 milyon euro ise Atalanta'nın forveti Scamacca'yı geri almaya çalışmak ve Zappacosta, Dodo, Carlos Augusto ve Favasuli arasından bir kanat oyuncusu transfer etmek için kullanılacak: bu dört isim değerlendiriliyor. YENİLEMELER. Roma'nın maaş bütçesi, kadro için brüt 140 milyon avronun üzerinde bir rakamla sezonu tamamladıktan sonra 100 milyon avroya düşecek. Maaşlar için yeni bir üst sınır da belirlendi: yıllık 4,5 milyon avro net.

#4
Foto - 3 transfer sır gibi saklanıyordu: 100 milyon avro verdiler! Beklenen son adım... Listede o da var

Böylece sözleşme yenilemeleri için Pellegrini'nin maaşı sezon başına 6 milyondan 3 milyona düşecek; Dybala'nın maaşı e oranında kesintiye uğrayarak 8 milyondan yaklaşık 2,8 milyona düşecek; El Shaarawy'nin 30 Haziran'a kadar aldığı 3,5 milyon net maaş zaten silindi; Celik, Mancini ve Cristante ise mevcut maaşlarıyla (en fazla hafif bir artışla) genel olarak aynı seviyede sözleşme uzatmaları imzalayacaklar. Bugün, 30 Haziran'a 18 gün kaldı; bu tarih, UEFA ile yapılan uzlaşma anlaşmasının ya bir oyuncu satışı yoluyla derhal sonuçlandırılması ya da bir yıl ertelenmesi gereken son tarih. Ndicka, Koné veya Soulé gibi önemli bir oyuncunun ayrılması durumunda (dün menajeri Guastadisegno Trigoria'ya uğradı), Roma 1 Temmuz'dan itibaren transfer piyasasına yatırım yapabileceği başka kaynaklara sahip olacak. Teknik direktör Gasperini, kadrodaki tüm yıldızları takımda tutmak istiyor ve 13 Temmuz'da Trigoria'da en az iki yeni transferle çalışmaya başlamayı planlıyor.

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