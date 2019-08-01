Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükseldi Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını 3. Ön Eleme Turu’na yazdırdı.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2-2’nin rövanşında Olimpija Ljubljana’yı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 3. Ön Eleme Turu’na adını yazdırdı. Malatyaspor’un golü 77. dakikada Gökhan Töre’nin sağ kanattan açtığı ortada ceza sahasında topla buluşan Jahovic’in kafa vuruşuyla geldi.

Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, Partizan-Connah’s QN eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.