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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:13
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:13
  1. eleme turu
  2. kura çekimi
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Yeni Malatyaspor

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