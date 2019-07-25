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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:54
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.
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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:54
  1. 2. ön eleme turu
  2. Futbol
  3. Olimpija Ljubljana
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Yeni Malatyaspor

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