Yeni Malatyaspor U19 takımı Ankara’dan beraberlikle döndü Yeni Malatyaspor U19 takımı deplasmanda Ankaragücü U19 takımıyla 2-2 berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor U19 takımı deplasmanda Ankaragücü U19 takımıyla 2-2 berabere kaldı.

Sinan Alkış yönetimindeki Yeni Malatyaspor U19 takımı, galibiyet parolasıyla çıktığı Ankara deplasmanından 1 puanla döndü.

Esenboğa Spor Tesisleri’nde oynanan ve Mehmet İrfan Emre’nin yönettiği karşılaşmada rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyen sarı kırmızılılar, sahadan 1 puanla yarıldı.

Grupta 1 galibiyeti ve 2 beraberliği bulunan Yeni Malatyaspor U19 takımı aldığı bu beraberlikle 5 puanla 7. sıraya yükseldi.

Sarı kırmızılı gençler önümüzdeki hafta Malatya’da Galatasaray U19 takımıyla karşı karşıya gelecek.

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