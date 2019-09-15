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Yeni Malatyaspor U19 takımı Ankara’dan beraberlikle döndü

Yeni Malatyaspor U19 takımı deplasmanda Ankaragücü U19 takımıyla 2-2 berabere kaldı.

15 Eylül 2019 Pazar 15:12
Yeni Malatyaspor U19 takımı Ankara’dan beraberlikle döndü

Yeni Malatyaspor U19 takımı deplasmanda Ankaragücü U19 takımıyla 2-2 berabere kaldı.


Sinan Alkış yönetimindeki Yeni Malatyaspor U19 takımı, galibiyet parolasıyla çıktığı Ankara deplasmanından 1 puanla döndü.


Esenboğa Spor Tesisleri’nde oynanan ve Mehmet İrfan Emre’nin yönettiği karşılaşmada rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyen sarı kırmızılılar, sahadan 1 puanla yarıldı.


Grupta 1 galibiyeti ve 2 beraberliği bulunan Yeni Malatyaspor U19 takımı aldığı bu beraberlikle 5 puanla 7. sıraya yükseldi.


Sarı kırmızılı gençler önümüzdeki hafta Malatya’da Galatasaray U19 takımıyla karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:12
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