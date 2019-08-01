Yeni Malatyaspor rakibini yıktı geçti!
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Yeni Malatyaspor, 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 yenerek üst tura yükseldi.01 Ağustos 2019 Perşembe 23:04
Olimpija Şjubljana ile Yeni Malatyaspor, SRC Stozice Stadı'nda karşı karşıya geldi. 2-2'nin rövanşında rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.
Temsilcimizin golünü 77. dakikada Adis Jahovic kaydetti.
Olimpija Ljubljana'da Endri Çekiçi 24 ve 38. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
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