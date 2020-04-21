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Spor

Yeni Malatyaspor Özdeş ve Karaman ile başarıyı yakalayamadı

Yeni Malatyaspor devre arasında yollarını ayırdığı Sergen Yalçın’ın ardından bir türlü istediği başarıyı elde edemedi.

2020-04-21 09:16:41 -
Yeni Malatyaspor Özdeş ve Karaman ile başarıyı yakalayamadı

Yeni Malatyaspor devre arasında yollarını ayırdığı Sergen Yalçın’ın ardından bir türlü istediği başarıyı elde edemedi. Yalçın’ın ardından önce Kemal Özdeş, daha sonra ise Hikmet Karaman geldi. Bu iki isim ise toplamda sadece 1 puan toplayabildi.


Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Korona virüs nedeniyle verilen aradan önce en son oynadığı maçta deplasmanda Kayserispor’a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da düşüşü Hikmet Karaman da engelleyemedi. Sarı-kırmızılılar, Karaman ile çıktığı 3 maçtan 1 puan çıkarabildi. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Malatya ekibi, bu süreçte sadece 9 puan toplayabildi.



Galibiyet hasreti 10 haftaya çıktı


Süper Lig’de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş’a karşı alan Yeni Malatyaspor, daha sonra oynadığı 10 mücadelede galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, Sergen Yalçın sonrası çıktığı müsabakalarda Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a 2-0, Başakşehir’e 4-1, Alanyaspor’a 2-1, MKE Ankaragücü’ne 1-0, Galatasaray’a 1-0, Antalyaspor’a 2-1, Denizlispor’a 2-0, Trabzonspor’a 3-1, Kayserispor’a 2-1 yenildi.

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