Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, hangi kanalda?

Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayacak olan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı merak ediliyor. Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanla Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçıyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı ne zaman?

Yeni Malatyaspor rakibi Olimpija'yla 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı hangi kanala yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor'un Olimpija ile karşılaşacağı mücadele saat 20.00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Muhtemel kadrolar

Avrupa tecrübesi için erken kampa giren Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 25 kişilik oyuncu kadrosunu 19 Temmuz'da UEFA'ya bildirmişti. Yarınki maçta Yeni Malatyaspor'un muhtemel kadrosunda; kalede Farnolle, savunmada İssam, Mina, Hadebe ve Erkan Kaş; ön liberoda Murat Yıldırım ve Donald; orta sahanın önünde Guilherme, Fofana, Gökhan Töre ve Jahovic bulunuyor.

Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'nın muhtemel kadrosu ise şöyle: Nejc Vidmar, Frank Bagnack, Stefan Savic, Tomislav Tomic, Asmir Suljic, Mario Jurcevic, Rok Kidric, Ante Vukušic, Eric Boakye, Denis Šme ve Marko Putincanin.

Maç biletlerine yoğun ilgi

Sarı-kırmızılı taraftarlar da maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Gişe önünde uzun kuyruklar oluşurken, maç gününe kadar bütün biletlerin satılmasının beklendiği ifade edildi.