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Spor

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulundan yönetim kuruluna çağrı:

"Yapılan hatalar sonucu kulüp başkanı ve yönetim kurulu kamuoyunda büyük güven kaybına uğramıştır. Malatya kamuoyunun beklentisi doğrultusunda kulüp başkanı ve yönetim kurulunun gereğini yerine getirmesi tavsiye ve çağrımızdır"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 23:01:33 -
Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulundan yönetim kuruluna çağrı:

İSTANBUL (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu, başarısız bir sezon yaşandığını ve yönetim kurulunun gereğini yerine getirmesinin beklendiğini açıkladı.

Divan kurulundan yapılan açıklamada, takımın Süper Lig'i küme düşme hattında tamamlamasının camiayı çok üzdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon ortalarına kadar başarılı performans sergileyen yönetim ve takımımız ne yazık ki telafisi mümkün olmayan hatalar yapmıştır. Yapılan hatalar sonucu kulüp başkanı ve yönetim kurulu kamuoyunda büyük güven kaybına uğramıştır. Malatya kamuoyunun beklentisi doğrultusunda kulüp başkanı ve yönetim kurulunun gereğini yerine getirmesi tavsiye ve çağrımızdır."

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