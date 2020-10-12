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Spor Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 20:00:23 -
Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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