Yeni Malatyaspor, Ghaylen Chaaleli'yi transfer etti



MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli'yi kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı kulüp, Tunus Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Ghaylen Chaaleli. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor'umuz merkez orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.



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