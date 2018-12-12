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Yeni Malatyaspor, daha yukarıları hedefliyor

Defans oyuncusu Sadık Çiftpınar:- "Hem puan hem de sıralama olarak geçen sezonun üzerinde bir performans sergilemek istiyoruz. Daha yukarısını yapacak kapasitemiz de var"- Orta saha oyuncusu Mitchell Donald:- "Belki beşincilikten biraz daha yukarıyı hak ediyoruz ama olmadı. Şimdi çok sıkı çalışıp, pozisyonumuzu koruyup, daha yukarıya çıkmak istiyoruz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:49
Yeni Malatyaspor, daha yukarıları hedefliyor

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular Sadık Çiftpınar ve Mitchell Donald, ligi bulundukları konumun daha üstünde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Sarı-siyahlı takımın defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde düzenlenen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda oynadıkları zorlu Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'de ikinci sezonları olduğu için büyük konuşmaktan kaçındığını anlatan Çiftpınar, şöyle devam etti:

"Bu hafta oynayacağımız Antalyaspor maçında iyi mücadele edip, iyi bir futbol sergileyip, taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Artık ligin beşinci sırasında olan bir Malatyaspor var. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ile aynı puanda olan takım var. Biz artık iç sahada seyircilerimizin desteğini çok daha fazla hissetmek istiyoruz. Belki Akhisarspor maçında o golü yemesek şu an ligin ikincisiydik. Tabii bu stadın dolmasıyla ilgili de bir durum. Taraftarımız bizim için gerçekten itici bir güç. Futbolcular olarak sahada elimizden geleni yaparak, iyi performans sergileyerek, taraftarlarımızın da desteğiyle bütün şehir olarak elimizi, gövdemizi taşın altına koyarsak çok güzel günler bizi bekliyor."

Sadık Çiftpınar, hedeflerini sürekli dile getirdiklerini anımsatarak, "Hem puan hem de sıralama olarak geçen sezonun üzerinde bir performans sergilemek istiyoruz. Daha yukarısını yapacak kapasitemiz de var. İnşallah daha iyilerini yaparız ve taraftarlarımızı mutlu ederiz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Daha yukarıya çıkmak istiyoruz"


Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Mitchell Donald ise güçlü bir takım olduklarını kaydetti.

Deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını anımsatan Donald, "İyi çalıştık. Belki beşincilikten biraz daha yukarıyı hak ediyoruz ama olmadı. Şimdi çok sıkı çalışıp, pozisyonumuzu koruyup, daha yukarıya çıkmak istiyoruz. Tabloda daha yüksekte olmamız gerektiğini söyledim çünkü bazı maçlara çok iyi konsantre olamadık. Çok basit hatalarla puanlar kaybettik. Bunun için hala canımız yanıyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:49
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. Futbol
  3. Mitchell Donald
  4. Sadık Çiftpınar
  5. Spor Toto Süper Lig

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