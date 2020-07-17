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Spor

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-17 22:38:29 -
Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmalarıyla devam etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.



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