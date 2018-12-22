Yeni Malatyaspor, Bursaspor'a konuk olacak

Yeni Malatyaspor, Bursaspor'a konuk olacak22 Aralık 2018 Cumartesi 09:50
MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 16 haftada 28 puan topladı ve ikinci sırada yer aldı. Ligde 20 puanı bulunan Bursaspor ise 10. durumda.
Ligdeki son iki maçını kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan Yeni Malatyaspor, Bursaspor deplasmanından 3 puanla dönüp, başarılı performansını devam ettirme hedefinde.
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