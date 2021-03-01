Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamladı
Süper Lig'in 28. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, zorlu mücadelenin hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Beşiktaş ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerinde sportif direktör Ali Ravcı yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.
Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.