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Spor Yeni Malatyaspor, Başakşehirli genç ismi kaptı
Spor

Yeni Malatyaspor, Başakşehirli genç ismi kaptı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Başakşehir'den Muhammed Emin Sarıkaya'yı 1 yıllığına kiraladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 17:38:00 -
Yeni Malatyaspor, Başakşehirli genç ismi kaptı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Başakşehir forması giyen 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Malatyaspor transferi "Kulübümüz, 19 yaşındaki sağ bek Muhammed Emin Sarıkaya’nın 1 yıllık geçici transferi konusunda Başakşehir FK ile anlaşmıştır. Hoş geldin Muhammed..." ifadeleriyle açıkladı.

Başakşehir Kulübü ise "Futbolcumuz Muhammed Emin Sarıkaya, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Yeni Malatyaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Muhammed Emin Sarıkaya için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon forma giyeceği Yeni Malatyaspor'da başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

 

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