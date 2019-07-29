0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor altyapısı artık üretecek

Yeni Malatyaspor altyapı sorumlusu Erdal Gündüz, “Birkaç güne yeni çim saha için ilk kazma vurulacak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:42
Yeni Malatyaspor altyapısı artık üretecek

Yeni Malatyaspor altyapı sorumlusu Erdal Gündüz, “Birkaç güne yeni çim saha için ilk kazma vurulacak. Ayrıca mevcut tesisimiz de tadilata sokulacak. Bu iki gelişme de altyapının geleceği açısında oldukça önemli diye düşünüyorum” dedi.


Yeni Malatyaspor altyapısında göreve gelir gelmez tesisleşme hamlesi başlatılması adına bazı görüşmeler yapan Erdal Gündüz, önümüzdeki günlerde yeni çim saha için ilk kazmanın vurulacağını, ayrıca mevcut tesisin de tadilata alınacağını söyledi.


Yeni Malatyaspor altyapı sorumlusu Erdal Gündüz, altyapının geleceğini şekillendirme adına yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiklerini ve önümüzdeki günlerde güzel gelişmelerin yaşanacağını söyledi.


“Birkaç güne yeni çim saha için ilk kazma vurulacak”


Nurettin Soykan Tesisleri içerisinde yeni bir çim saha yapacaklarını kaydeden Gündüz, “Biz bu göreve gelirken altyapıyı bilen ve tanıyan kişiler olarak geldik. Öncelikle altyapının üreten bir yer olabilmesi için sizin altyapıya imkan sunmanız lazım. Bu anlamda tesisleşme adına çalışmalarımıza başladık ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile konuyu paylaştık. Başkanımız bizzat gelerek tesisimizi gördü ve gerekli talimatları verdi. Birkaç güne yeni çim saha için ilk kazma vurulacak. Ayrıca mevcut tesisimiz de tadilata sokulacak. Bu iki gelişme de altyapının geleceği açısında oldukça önemli diye düşünüyorum” dedi.


“Tamamen yetiştiren, üreten bir yapı oluşturmak”


Gündüz, amaçlarının altyapıda yapacakları reformla birlikte futbolcu yetiştiren bir yapıya kavuşmak olduğunu da belirterek, şunları söyledi. “Amacımız yarışmacı takımlar ve sporcular ortaya çıkarmak değil, tamamen yetiştiren, üreten bir yapı oluşturmak. Yeni oluşturduğumuz antrenör yapısı da bu hedefimize çok uygun. Altyapımızın kısa zaman sonra çıkardığı futbolcularla adından söz ettiren bir altyapı olması en büyük motivasyon kaynağımız olacak.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En fazla kaybettiren BES fonları
    1. En fazla kaybettiren BES fonları
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    4. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı..
    5. Başkan Böcek, Tütüncü’yü ağırladı
    6. Kuzey Makedonya’da 79 kaçak mülteci..
    7. En fazla kazandıran BES fonları
    8. BES fonu istatistikleri
    9. Mutlu şehrin mutlu üniversitesinde..
    10. Masada 3 önemli konu var... Ankara'da..
    11. Üst Klasman Hakemleri sezon öncesi..
    12. Evinde uyuşturucu içiren şahıs..
    13. Çocuklar, Badminton sporuyla daha mutlu
    14. Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar..
    15. Akkuyu NGS’nin inşaatı devam eden 1..
    16. Kategorilerine göre en fazla..
    17. Burhaniye’de camiye gelen gençler..
    18. Kategorilerine göre en fazla..
    19. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    20. En fazla kazandıran yatırım fonları
    21. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    22. Özel Sporcular IPC Gençler Dünya..
    23. Ayancık’ta festival coşkusu
    24. Gedelek’te gelenek sürüyor
    25. Bu da düğün çaycısı
    26. Mohikanlar gözünü Avrupa’ya dikti
    27. Yatırım fonu istatistikleri
    28. Birleşik Arap Emirlikleri savaşçıları..
    29. BEÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne..
    30. Körfez’de vakıf üniversitesi için..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!