Yeni Malatyaspor altyapısı 2019-2020 sezonunu açtı

Yeni Malatyaspor altyapısı 2019-2020 sezonunu tüm kategorilerde açarak çalışmalarına başladı. Gençlik Gelişim Direktörü Murat Uçkun nezaretinde kategori antrenörleriyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı altyapı gelecekten umutlu.

U14 kategorisinde Engin Fırat, U15 kategorisinde Tuncay Selçuk, U16 kategorisinde Mustafa Taşar, U17 kategorisinde Yılmaz İşler, U19 kategorisinde ise Sinan Alkış’ın antrenör olarak görev yapacağı altyapıda başarılı bir sezon hedefleniyor.

Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir yaptığı açıklamada, yeni sezon için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yeni sezondan beklentilerinin büyük olduğunu kaydeden Doğandemir, “Avrupa’da mücadele eden ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Yeni Malatyasporumuzun altyapıda da başarı çıtasını yukarılara taşıması artık bir gereksinim olmuştur. Yeni bir döneme yeni heyecan ve beklentilerle girmiş bulunmaktayız. Başkanımız ve yönetimimiz her türlü eksiklerimizin giderilmesi noktasında oldukça fedakar çalışmalara imza atıyorlar. Bu anlamda altyapımız yakın bir zaman yeni bir saha daha kazanacak ve tesisleri de yenilecek. Altyapımızın başındaki isim olan Gençlik Geliştirme Direktörümüz Murat Uçkun ve yaş kategorisindeki başarılı antrenörlerimizle birlikte güzel bir sezon hedeflemekteyiz. Yeni sezondaU14 kategorisinde Engin Fırat, U15 kategorisinde Tuncay Selçuk, U16 kategorisinde Mustafa Taşar, U17 kategorisinde Yılmaz İşler, U19 kategorisinde ise Sinan Alkış antrenör olarak görev yapacaklardır. Kendilerine yürekten başarılar diliyorum. Tek gayemiz Yeni Malatyasporumuza yeni yetenekler kazandırmaktır. Bu yolda çalışmalarımıza emin adımlarla devam ediyoruz” diye konuştu.