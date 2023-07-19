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Spor Yeni Malatyaspor 2023-2024 sezonunda olmayacak
Spor

Yeni Malatyaspor 2023-2024 sezonunda olmayacak

Yeniakit Publisher
2023-07-19 20:23:00 -
Yeni Malatyaspor 2023-2024 sezonunda olmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig fikstür çekiminde, geçen sezon deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'un gelecek sezon da ligde yer alamayacağını duyurdu.

TFF, Trendyol 1. Lig fikstür çekiminde, depremin vurduğu Yeni Malatyaspor'un gelecek sezon da ligde yer alamayacağı açıklandı.

18 takımla oynanacak

Geçtiğimiz yıl ligden çekilen Yeni Malatyaspor'un bu sezonda ligde olmamasından dolayı Trendyol 1. Lig bu yıl 18 takımla oynanacak.

Bu sezonda ligde olmayacaklar

TFF'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'un bu sezon da lige devam edecek şartlara sahip olmadığı gerekçesiyle ligde yer almayacağı açıklandı.
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