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Yeni Malatya Stadyumu da hastalığa teslim oldu!

Yeni yapılan statların zemin bozukluğu dikkat çekerken Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini de Yeni Malatyaspor'la Gazişehir Gaziantep arasında oynanan hazırlık maçında da gözlerden kaçmadı. Bu bozulmanın sıcak havalara bağlı olarak ortaya çıkan mantar hastalığından kaynaklandığı açıklandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:51
Yeni Malatya Stadyumu da hastalığa teslim oldu!

Konya’da oynan Süper Kupa finalinde saha zemininin kötü görüntüsü futbol kamuoyunda ‘yeni statların zemini neden bozuluyor’ tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Yeni Malatyaspor’un yeni sezon öncesi Malatya’da Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'yle oynadığı hazırlık maçında Yeni Malatya Stadyumu’nun zemini de bozulmuş haliyle dikkat çekerken, sorunun sıcak havalara bağlı olarak ortaya çıkan mantar hastalığından kaynaklandığı belirtildi.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLANMAK İÇİN YOĞUN MESAİ

Geçen sezonki görüntüsünden eser kalmayan zeminin neden bozulduğuna yönelik Yeni Malatyaspor Kulübü’nden edinilen bilgiye göre zemindeki bozulmanın sıcak havalar ve buna bağlı olarak yaşanan hava sirkülasyonu sorunuyla ortaya çıkan ‘mantar hastalığı’ kaynaklı olduğu belirtildi.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'yle oynanan müsabakada bazı bölgelerinde yer yer sararma ve kuruma olduğu görülen zeminin mantar hastalığı nedeniyle bozulması üzerine harekete geçen Yeni Malatyaspor Kulübü’nün sorunlu bölgelere ilaçla müdahale ettiği belirtildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü’nün Süper Lig’de yeni sezonun ilk iç saha maçı olan Fenerbahçe maçına kadar saha zeminindeki sorunun ortadan kaldırılması için yoğun bir mesai harcayacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:51
  1. Süper Kupa
  2. Konya
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
  5. Yeni Malatya Stadyumu
  6. Yeni Malatyaspor Kulübü
  7. mantar hastalığı
  8. Süper Lig
  9. Fenerbahçe

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