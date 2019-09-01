Yeni Malatya Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatya Alanyaspor maç özeti ve skoru Yeni Malatya ile Alanyaspor Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya ile Alanyaspormaçı kaç kaç bitti?

Yeni Malatya ile Alanyaspor Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya ile Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig’in 3. haftasında Yeni Malatya, Alanyaspor’u evinde konuk etti. İşte, Yeni Malatya Alanyaspor maçının tüm detayları… MAÇ SONUCU: 2-3 Gol: DK.47 Bifouma, Dk.57 Jahovic / Dk.20 Ceyhun, Dk.22 Fernándes, Dk.44 Cisse

MAÇTAN DAKİKALAR 19. dakikada sağ kanattan Juanfran’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ceyhun’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1 22. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Fernandes, Fernolle’nin sağından topu filelere gönderdi. 0-2 26. dakikada ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazanan Yeni Malatyaspor’da topun başına geçen Guilherme’nin direkt kaleyi gönderdiği şutta kaleci Marafona meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı. 44. dakikada defansın arkasına atılan pasla buluşan Papiss Cisse, topu ağlara yolladı. 0-3 47. dakikada ikinci yarına hızlı başlayan ev sahibi ekibin baskısı sonuç verdi. Sağ kanatta topla buluşan Bifoma, ceza sahasına girerek topu ağlarla buluşturdu. 1-3 57. dakikada Alanyaspor’un atağı sonrası kontra atak yakalan Yeni Malatyaspor’da Donald’ın pası ile topla buluşan Jahovic, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu ve aradaki farkı 1’e indirdi. 2-3 69. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Yeni Malatyaspor’da topa çıkan Eren, topu kafa ile az farka auta yolladı. 78. dakikada beraberlik golü için bastıran ev sahibi ekipte, Jahivic’in ara pasında topla ceza alanında buluşan Bifoma kaleciyi geçemedi. Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

Yeni Malatya ile Alanyaspor Stat: Yeni Malatya Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Özgür Ertem BTC Türk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe (Acquah dk. 45), Özer, Sakıb, Mina, Donald, Guilherme (Chaaleli dk. 45), Robin, Fofana (Eren dk. 67), Bifouma, Jahovic Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Juanfran, N’Sakala, Welinton, Junior Fernandes ( Salih dk. 59), Manolis Siopis (Musa dk. 80), Anastasios Bakasetas (Tzavellas dk. 74), Ceyhun, Efecan, Papiss Cisse Goller: Bifoma (dk. 47), Jahovic (dk. 57) (BTC Türk Yeni Malatyaspor), (Ceyhun (dk. 19), Junior Fernandes (dk. 22), Papiss Cisse (dk. 44) (Alanyaspor) Sarı kartlar: Sakıb, Özer, Chaaleli, Donald (BTC Türk Yeni Malatyaspor), Manolis Siopis, N’Sakala (Alanyaspor) Sarı kartlar: Sakıb, Özer (Yeni Malatyaspor)

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